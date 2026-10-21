Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ВАКС виніс колишньому керівнику Держлікслужби вирок за декларування недостовірної інформації

1 хв читати
Додати як джерело
ВАКС виніс колишньому керівнику Держлікслужби вирок за декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд на засіданні в середу, 21 жовтня, оголосив вирок колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Суд визнав особу винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України. Їй призначено покарання у вигляді 76 500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, рішенням суду залишено без змін запобіжний захід, застосований до особи – застава в розмірі 66 560 гривень.

Як повідомляє САП, правоохоронці в межах досудового розслідування встановили що держслужбовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022-2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

"Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях", – наголосили в САП.

На початку 2026 року посадовця звільнили з посади.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування BIHUS.Info. Також під час розслідування використовувались матеріали НАЗК.

За повідомленням Судово-юридичної газети, йдеться про колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка. 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#керівник #держлікслужба #вирок #вакс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівськ…

Читати
Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання…

Читати
У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

Через атаки РФ у Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київської області фіксуються аварійні відключення електроенергії, повідомив енерго…

Читати