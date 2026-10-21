ВАКС виніс колишньому керівнику Держлікслужби вирок за декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд на засіданні в середу, 21 жовтня, оголосив вирок колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Суд визнав особу винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України. Їй призначено покарання у вигляді 76 500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, рішенням суду залишено без змін запобіжний захід, застосований до особи – застава в розмірі 66 560 гривень.

Як повідомляє САП, правоохоронці в межах досудового розслідування встановили що держслужбовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022-2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

"Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях", – наголосили в САП.

На початку 2026 року посадовця звільнили з посади.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування BIHUS.Info. Також під час розслідування використовувались матеріали НАЗК.

За повідомленням Судово-юридичної газети, йдеться про колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка.