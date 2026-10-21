Естонія працює над передачею Україні значної кількості локомотивів – розмова глав МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, якому подякував за підтвердження роботи над передачею Україні значної кількості локомотивів.

На своїй сторінці у соцмережі Х Сибіга написав, що поінформував естонського колегу про останні російські терористичні атаки, ситуацію на полі бою та останні події, пов'язані з мирними зусиллями.

"Окреслив нагальні потреби України у зміцненні обороноздатності та стійкості напередодні зими, приділивши особливу увагу російським ударам по залізничній інфраструктурі. Щиро вдячний Маргусу та Естонії за сьогоднішнє підтвердження того, що вони працюють над передачею Україні значної кількості локомотивів. Ми високо цінуємо цю підтримку життєво важливих транспортних сполучень, від яких залежать наша економіка та повсякденне життя людей", – зазначив Сибіга.

Співрозмовники також обговорили Конференцію з відновлення України в Таллінні та очікувані результати її проведення.

"Тиск на Москву потрібно посилювати рішуче й стрімко, а не поступово. Ми з Маргусом поділяємо цей підхід. Обговорили подальші кроки для посилення санкцій ЄС проти Росії, збільшення оборонної допомоги Україні, зокрема в межах ініціативи НАТО PURL, а також притягнення Росії до відповідальності за її злочини", – йдеться у дописі.

Сибіга подякував Естонії "за те, що вона є надійним союзником і другом України".