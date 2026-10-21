Тривалість повітряних тривог у Харкові знизилась на 39% завдяки оновленому стандарту безпеки

Впровадження оновленого безпекового стандарту у Харкові дозволило зменшити час визначення місця ворожого удару з п'яти хвилин до 30 секунд, а тривалість повітряних тривог – на 39,75%, повідомив очільник Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ми не можемо зупинити кожну ракету чи дрон. Але ми можемо зробити так, щоб після кожного удару всі служби діяли максимально швидко і злагоджено. Щоб рятувальники, медики, поліція і комунальники працювали як єдина команда, а люди – отримували допомогу без зволікань. Цю систему ми вже побудували в Харкові. І сьогодні готові допомогти масштабувати її на всю Україну", – цитується Терехов у повідомленні Асоціації прифронтових громад і міст.

Міський голова представив ініціативу з впровадження оновленого безпекового стандарту під час засідання Ради Коаліції 20 жовтня за участю прем'єр-міністра України, представників Верховної Ради, уряду, профільних міністерств і служб, обласних військових адміністрацій та громад.

Згідно з повідомленням Асоціації, новий стандарт безпеки передбачає створення ситуаційного центру, який об'єднує представників міської влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, патрульної поліції, екстреної медичної допомоги, енергетичних і газових служб та безпосередньо взаємодіє з представниками ЗСУ.

"Це дає змогу службам обмінюватися інформацією та координувати дії без втрати часу на пошук відповідальних і додаткові погодження. При цьому кожна служба зберігає власні повноваження", – зазначається у повідомленні.

Харківський безпековий стандарт охоплює повний цикл реагування на надзвичайні події: попередження людей про небезпеку, виявлення місця удару, локалізацію наслідків, допомогу постраждалим і відновлення життєво важливої інфраструктури.

За даними Терехова, за 86 тижнів тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 39,75% завдяки диференційованій системі оповіщення, яка дає змогу відокремлювати загрози для Харкова від загроз для інших територій області.

Крім того, стандарт передбачає впровадження спеціалізованої системи відеоспостереження, яка дозволяє скоротити час визначення місця ворожого удару до 30 секунд. Відповідно, міські служби можуть зібратися на місці ворожого удару вже за 5-6 хвилин, зазначив мер Харкова.

Він наголосив, що харківський безпековий стандарт також передбачає облаштування укриттів, формування матеріальних резервів, забезпечення резервного енергопостачання, підготовку фахівців, навчання та регулярні тренування. На думку міського голови, напрацьовані рішення будуть важливими й після завершення війни для боротьби з наслідками аварій, техногенних катастроф і стихійних лих.

За результатами зустрічі Ради коаліції мають бути підготовлені пропозиції для органів місцевого самоврядування щодо впровадження ефективних механізмів реагування на загрози, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За підсумками зустрічі маємо спільно з Кабінетом міністрів підготувати конкретні пропозиції для органів місцевого самоврядування, опрацювати можливості їх фінансування та впровадження ефективних механізмів реагування на безпекові загрози в усіх громадах", – написав він у телеграм-каналі.