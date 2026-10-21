У Києві теплом вже забезпечені 60% соціальних закладів для постійного проживання

У Києві до централізованого опалення підключені вже 60% закладів, де постійно проживають отримувачі соціальних послуг. Також місто забезпечує ці заклади системами резервного енергоживлення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після перевірки готовності до зими одного з пансіонатів для літніх людей.

"Перевірив готовність до зимового періоду одного з комунальних пансіонатів Києва, де проживають люди старшого віку. Зокрема, з інвалідністю, які потребують додаткового догляду та підтримки. Пансіонат уже підключений до централізованого опалення. Загалом уже 60% закладів, де постійно проживають отримувачі соціальних послуг, забезпечені теплом. І процес підключення триває. Водночас готуємо заклад до можливих перебоїв з електропостачанням та інших надзвичайних ситуацій", - розповів Віталій Кличко.

Мер зазначив, що місто забезпечило пансіонат генераторами різної потужності – від 10 до 97 кВт. У закладі є власна свердловина для водопостачання і мобільна газова котельня.

Також допомогла мерія Вільнюса – виділила 80 тис. євро для встановлення сонячних панелей на 120 кВт. Це заживить електроенергією 2 житлових корпуси та модульний будиночок.

"Заклад матиме необхідне резервне електроживлення для роботи холодильного обладнання, приготування їжі, пасажирського і медичного ліфтів. Це особливо важливо, адже значна частина мешканців має порушення мобільності", – підкреслив Кличко.

За його словами, у пансіонаті проживають 236 людей, в тому числі нещодавно заклад прийняв 30 людей із Запорізької області. Також тут облаштовують місця, щоб за потреби розмістити на зиму інших киян.

"Місто готує комунальні заклади до зими, щоб навіть за складних умов вони могли забезпечувати мешканцям тепло, харчування, воду та необхідний догляд. Для людей, які постійно проживають у таких установах, стабільна робота всіх цих систем має критичне значення", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що у Києві, попри обстріли і пошкодження енергооб’єктів, з 16 жовтня розпочався опалювальний сезон. Першими до тепла підключають лікарні, школи, садочки та інші заклади соціальної сфери за індивідуальними заявками їхніх керівників.