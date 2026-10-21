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УЧХ відкрив пункт допомоги постраждалим від російських атак у Харкові

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УЧХ відкрив пункт допомоги постраждалим від російських атак у Харкові
Фото: Червоний Хрест України

Пункт підтримки Українського Червоного Хреста (УЧХ) працює на одній з постраждалих локацій від російських повітряних атак у Харкові.

"Сьогодні на одній із локацій працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де люди можуть отримати воду, гарячі напої, перекусити та отримати психологічну підтримку. Постраждалим також видається гуманітарна допомога, зокрема OSB-плити та брезент для тимчасового захисту пошкодженого житла, гігієнічні, продуктові та спальні набори, питна вода", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

В УЧХ розповіли, що загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими спеціальними службами працював на місцях ворожих ударів у Новобаварському районі Харкова. Волонтери обстежували прилеглі території та пошкоджені будинки, проводили поквартирний обхід для виявлення постраждалих, надавали першу домедичну та психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

Команда УЧХ також працює у селищі Коротич (Пісочинська громада), яке постраждало внаслідок нічної російської масованої атаки БпЛА. Наразі співробітники та волонтери оцінюють потреби постраждалих для надання їм необхідної допомоги.

Як повідомлялося, протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, двоє людей загинули, ще 24, у тому числі двоє дітей, постраждали. У Харкові зазнали поранень 7 людей, ще двоє – отримали гостру реакцію на стрес. У с. Коротич загинули 83-річний чоловік і 81-річна жінка, 11 людей отримали гостру реакцію на стрес, зокрема 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #обстріли
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