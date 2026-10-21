Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кличко: Усі 85 нових автобусів, закуплених за кредит ЄІБ, уже курсують на маршрутах Києва

1 хв читати
Додати як джерело
Кличко: Усі 85 нових автобусів, закуплених за кредит ЄІБ, уже курсують на маршрутах Києва
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Столиця завершила проєкт із постачання 85 нових автобусів, придбаних у Туреччині за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зустрівся із віце-президентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером з нагоди завершення проєкту з постачання Києву 85 нових сучасних автобусів", – написав Кличко в Телеграм-каналі в середу.

За його словами, усі автобуси вже працюють на столичних маршрутах. Їх закупили в межах фінансової угоди з ЄІБ за проєктом "Міський громадський транспорт України", сума кредитної позики становить 18,5 млн євро.

Автобуси завдовжки 12 метрів мають низьку підлогу та обладнані пандусами для людей з інвалідністю й маломобільних груп населення. Також вони оснащені інформаційними табло, системами кондиціонування й опалення, камерами відеоспостереження, засобами озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом. Кожен автобус за словами мыського голови має 27 сидячих місць і розрахований на перевезення до 80 пасажирів стоячи.

Як зазначив Кличко, закупівля дала змогу підвищити доступність громадського транспорту столиці та поліпшити умови перевезення пасажирів. Він також подякував ЄІБ за допомогу в оновленні рухомого складу КП "Київпастранс".

Транспорт надходив до Києва кількома партіями із вересня 2025 року до червня 2026 року.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#єіб #проєкт #автобуси #київ #кличко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівськ…

Читати
Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання…

Читати
У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

Через атаки РФ у Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київської області фіксуються аварійні відключення електроенергії, повідомив енерго…

Читати