Кличко: Усі 85 нових автобусів, закуплених за кредит ЄІБ, уже курсують на маршрутах Києва

Столиця завершила проєкт із постачання 85 нових автобусів, придбаних у Туреччині за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зустрівся із віце-президентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером з нагоди завершення проєкту з постачання Києву 85 нових сучасних автобусів", – написав Кличко в Телеграм-каналі в середу.

За його словами, усі автобуси вже працюють на столичних маршрутах. Їх закупили в межах фінансової угоди з ЄІБ за проєктом "Міський громадський транспорт України", сума кредитної позики становить 18,5 млн євро.

Автобуси завдовжки 12 метрів мають низьку підлогу та обладнані пандусами для людей з інвалідністю й маломобільних груп населення. Також вони оснащені інформаційними табло, системами кондиціонування й опалення, камерами відеоспостереження, засобами озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом. Кожен автобус за словами мыського голови має 27 сидячих місць і розрахований на перевезення до 80 пасажирів стоячи.

Як зазначив Кличко, закупівля дала змогу підвищити доступність громадського транспорту столиці та поліпшити умови перевезення пасажирів. Він також подякував ЄІБ за допомогу в оновленні рухомого складу КП "Київпастранс".

Транспорт надходив до Києва кількома партіями із вересня 2025 року до червня 2026 року.