Прокуратура ініціює розшук через Інтерпол підозрюваних у будівельній афері із 256 потерпілими

Прокуратура ініціює розшук через Інтерпол забудовників, які підозрюються у будівельній афері в Івано-Франківську із 256 потерпілими та понад 235 млн грн збитків, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в середу прокуратура зазначає, що в Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих від будівельної афери – 256 інвесторів, які вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, що так і не добудували.

"13 жовтня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно змінили раніше повідомлені підозри трьом особам і повідомили про нову підозру. Наразі готують документи для ініціювання їх міжнародного розшуку каналами Інтерполу", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2017-2022 роках 46-річний місцевий підприємець, власник і засновник 15 будівельних компаній, разом із родичем і знайомим залучав кошти інвесторів, продаючи квартири та нежитлові приміщення на етапі будівництва.

"Водночас компанії не мали необхідних дозволів на будівельні роботи, підключення інженерних мереж та введення об'єктів в експлуатацію. Для кожного комплексу створювали окрему фірму, а отримані від покупців гроші переказували на рахунки підконтрольних товариств, приховуючи реальний фінансовий стан", – наголошують в прокуратурі.

За інформацією відомства, всі троє підозрюваних переховуються за кордоном. Їх уже оголошували в міжнародний розшук у 2023-2025 роках, тепер прокуратура готує матеріали для публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), що може сприяти встановленню їхнього місцеперебування, затриманню та екстрадиції в Україну.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб і легалізацію злочинних доходів. Організатору також інкримінують умисне ухилення від сплати податків.