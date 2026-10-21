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"Укрзалізниця" встановила у Києві та області 33 мобільні укриття та планує встановити ще 128 у столиці та області й майже 650 в інших регіонах України

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"Укрзалізниця" встановила у Києві та області 33 мобільні укриття та планує встановити ще 128 у столиці та області й майже 650 в інших регіонах України
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" повідомило про встановлення 33 первинних мобільних укриттів на залізничних об'єктах Києва та Київської області та планує встановити ще 128 таких укриттів у столиці й області й майже 650 в інших регіонах країни.

"Такі модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час атак із застосуванням БПЛА, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у телеграм-каналі у середу.

За даними компанії, загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" встановила 434 мобільні укриття.

Зазначається, що відповідні укриття облаштовують у найбільш небезпечних місцях.

"Поблизу критично важливих об'єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші об'єкти фонду захисних споруд Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

Напередодні заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв повідомляв, що кількість встановлених "Укрзалізницею" мобільних укриттів для працівників на станціях, у депо та у виробничих підрозділах становили 281, зокрема 214 було зведено цього року, а одним із завдань є їх збільшення до 800.

Він уточнив, що у Києві та Київській області мобільні укриття встановлено на зупинних пунктах і платформах "Дарниця", "Почайна", "Бориспіль", "Васильків-1" та "Бровари".

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · економіка
#укрзалізниця #мобільні_укриття #київська_область
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