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Команда CERT-UA за 9 міс.-2026 фіксувала ознаки можливого використання ШІ зловмисниками під час підготовки кіберінцидентів – Держспецзв'язку

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Команда CERT-UA за 9 міс.-2026 фіксувала ознаки можливого використання ШІ зловмисниками під час підготовки кіберінцидентів – Держспецзв'язку

Фахівцями CERT-UA, які діють при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, у січні-вересні 2026 року фіксувались ознаки можливого використання технологій штучного інтелекту (ШІ) зловмисниками під час підготовки фішингових повідомлень, створення підроблених вебсторінок та розроблення програмного коду.

"Водночас виявлення окремих ознак не дозволяє однозначно встановити факт застосування штучного інтелекту та потребує додаткового технічного аналізу", – наголосив директор Департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Дмитро Пахольченко у бліцінтерв'ю агентству "Інтрфакс-Україна".

За його словами, попри відсутність окремого обліку, що стосується ШІ, практика роботи фахівців відомства свідчить, що зловмисники вдаються до інструментів ШІ значно частіше, ніж торік.

У Держспецзв'язку також пояснили, що використання зловмисниками ШІ надає їм можливість автоматизувати окремі етапи атак та дозволяє створювати переконливі тексти будь-якою мовою.

"Крім того, такі технології знижують поріг входу, і проводити атаки стає під силу навіть недостатньо кваліфікованим особам", – підкреслив Пахольченко.

Раніше в інтерв'ю агентству заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов повідомляв, що окремі кібератаки, які спостерігає профільний підрозділ Security Operations Center ДП "Дія", можуть здійснюватися із застосуванням ШІ, який здатен підсилити як власне нападників, так і тих, хто протидіє їхнім атакам, дозволяючи швидше працювати, автоматизувати велику кількість процесів і збільшувати кількість одночасних дій.

Водночас, заступник міністр також зазначав, що ШІ у кібербезпеці насамперед може пришвидшити процеси та зменшити операційне навантаження, таким чином автоматизуючи відомі алгоритми. Зокрема, йдеться про аналіз журналу подій, виявлення патернів потенційних атак і швидке реагування на загрози.

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · економіка
#ші #кібератаки #cert_ua
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