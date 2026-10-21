Внаслідок дронової атаки пошкоджено архітектурний корпус КНУБА

Вибуховою хвилею внаслідок дронової атаки в ніч проти 21 жовтня зазнав пошкоджень корпус архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), постраждалих немає, повідомляється на офіційній сторінці освітнього закладу.

Уточнюється, що за попередньою інформацією, пошкоджено 65 вікон, цей факт зафіксувала Національна поліція України.

Як повідомлялось, освітній процес у КНУБА наразі відбувається у режимі посиленого дистанційного компоненту навчання – до 30 жовтня.