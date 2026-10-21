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Раді пропонують уточнити кількісний склад оперативно-бойових підрозділів СБУ без збільшення загальної чисельності служби

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Раді пропонують уточнити кількісний склад оперативно-бойових підрозділів СБУ без збільшення загальної чисельності служби

Народні депутати пропонують Верховній Раді уточнити кількісний склад структурних підрозділів Служби безпеки України, які здійснюють оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи без збільшення загальної чисельності СБУ.

Про це йдеться у зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті № 16164 про внесення змін до деяких законів щодо спрощення процедури зняття з обліку знищених, втрачених або пошкоджених транспортних засобів та техніки, залучених під час мобілізації та врегулювання їх дострокового повернення власникам.

Законопроєкт вносить уточнення у статтю 2 закону "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України". Чинна редакція статті визначає чисельність 10 тис. осіб лише для підрозділу, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи – Центру спеціальних операцій "А". Законопроєкт пропонує визначити, що ця чисельність стосується Центру спеціальних операцій "А" та відповідних підрозділів у регіональних органах СБУ. У період воєнного стану їх чисельність має становити не менше 10 тис. осіб.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту це дозволить на рівні закону врахувати регіональні підрозділи у складі зазначеної чисельності, усунути невизначеність щодо належності їхнього особового складу до оперативно-бойових підрозділів та узгодити законодавче регулювання з реальною організаційною структурою, при цьому загальна чисельність Служби безпеки України залишається незмінною.

Відповідно до чинного закону, чисельність СБУ становить 37 тис. осіб, із них 10 тис. – підрозділ, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій "А"). В особливий період, крім воєнного стану, загальна чисельність збільшується до 41 тис. осіб, з яких 10 тис. припадають на Центр спеціальних операцій "А". На час воєнного стану чисельність визначається мобілізаційним планом України.

Серед авторів законопроєкту Роман Костенко (фракція "Голос"), Максим Березін ("Слуга народу").

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#законопроєкт #рада
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