Раді пропонують уточнити кількісний склад оперативно-бойових підрозділів СБУ без збільшення загальної чисельності служби

Народні депутати пропонують Верховній Раді уточнити кількісний склад структурних підрозділів Служби безпеки України, які здійснюють оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи без збільшення загальної чисельності СБУ.

Про це йдеться у зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті № 16164 про внесення змін до деяких законів щодо спрощення процедури зняття з обліку знищених, втрачених або пошкоджених транспортних засобів та техніки, залучених під час мобілізації та врегулювання їх дострокового повернення власникам.

Законопроєкт вносить уточнення у статтю 2 закону "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України". Чинна редакція статті визначає чисельність 10 тис. осіб лише для підрозділу, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи – Центру спеціальних операцій "А". Законопроєкт пропонує визначити, що ця чисельність стосується Центру спеціальних операцій "А" та відповідних підрозділів у регіональних органах СБУ. У період воєнного стану їх чисельність має становити не менше 10 тис. осіб.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту це дозволить на рівні закону врахувати регіональні підрозділи у складі зазначеної чисельності, усунути невизначеність щодо належності їхнього особового складу до оперативно-бойових підрозділів та узгодити законодавче регулювання з реальною організаційною структурою, при цьому загальна чисельність Служби безпеки України залишається незмінною.

Відповідно до чинного закону, чисельність СБУ становить 37 тис. осіб, із них 10 тис. – підрозділ, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій "А"). В особливий період, крім воєнного стану, загальна чисельність збільшується до 41 тис. осіб, з яких 10 тис. припадають на Центр спеціальних операцій "А". На час воєнного стану чисельність визначається мобілізаційним планом України.

Серед авторів законопроєкту Роман Костенко (фракція "Голос"), Максим Березін ("Слуга народу").