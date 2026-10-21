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СБУ: 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив авіабомби по Краматорську

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СБУ: 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив авіабомби по Краматорську

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила в коригуванні ворожих ударів по оборонцях Донеччини, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба інформує, що зловмисник наводив надважкі керовані авіабомби та далекобійну артилерію ворога по місцях базування українських військ на Краматорському напрямку.

"Встановлено, що агентурне завдання виконував місцевий різноробочий, який працював на одне із збройних угруповань рф, що воює на східному фронті", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти задіяли його знайомого з РФ, якому він розповідав про свої очікування на захоплення всієї території Донецької області.

"Після вербування агент діяв під керівництвом "зв'язкового" – російського військового, який передавав отримані дані своєму командиру. За його інструкціями зрадник відстежував фортифікаційні споруди та вогневі позиції Сил оборони", – зазначають у спецслужбі.

В СБУ уточнюють, що такі розвідвилазки чоловік маскував під поїздки на підробітки до Краматорська. Зібрані дані агент передавав ворогу через месенджер у вигляді скріншотів координат військових об'єктів на гугл-картах.

"Для перевірки його інформації рашисти спершу піднімали в повітря дрони-розвідники і у разі підтвердження "цілі" готували атаку", – зауважують у відомстві.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони в зоні шпигунської активності країни-агресора.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#краматорськ #зрадник #вирок
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