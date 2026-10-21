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Нові скляні зупинки в Києві не встановлюються – Кличко

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Нові скляні зупинки в Києві не встановлюються – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці не встановлюються нові скляні зупинки, а вцілілий скляний зупинковий комплекс в районі станції метро "Лук'янівська" міська влада спочатку прибрала в рамках благоустрою після обстрілів, а потім повернула на місце.

"В цьому році жодної закупівлі і встановлення скляних зупинок не було. Єдина скляна зупинка, біля якої багато спекуляцій. Вона дивом не була розбита під обстрілами, які відбувались на Лук'янівці. Ми в рамках благоустрою її спочатку зняли, а потім повернули на те місце, там де вона завжди стояла. Жодних нових скляних зупинок місто не встановлює", – сказав Кличко в ефірі Свобода Live.

Раніше в комунальному підприємстві "Київпастранс" також заявили, що інформація про те, що на вулиці Глибочицькій у Києві нібито встановлено нові скляні зупинки, не відповідає дійсності, і що планують розміщувати на зупинках громадського транспорту мобільні укриття.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#зупинки #кличко #київ
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