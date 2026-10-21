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Події

Тисячі людей протестують у Греції через невдоволення ситуацією у сфері освіти

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Близько 10 тис. мешканців Греції в середу вийшли на вулиці Афін з вимогою збільшити фінансування освіти й покращити умови навчання, повідомляють медіа.

У протестах узяли участь, зокрема, викладачі, школярі й студенти. Поліція зазначає, що демонстрації минули мирно.

В інших містах громадяни приєдналися до протестів і висунули вимогу розв'язати проблему зростання цін. Викладачі низки шкіл і лікарі деяких лікарень відмовилися виходити на роботу на знак протесту проти скорочення штату й низької зарплати.

ЗМІ зазначають, що протести ускладнюють політичну ситуацію в країні, де у 2027 році очікуються парламентські вибори. У Греції існують проблеми із зарплатами, високою орендною платою за нерухомість, підвищенням цін на енергоносії.

Раніше масштабні протести школярів і студентів спалахнули у Франції. Вони переважно вимагали докорінної реформи системи освіти та поліпшення умов навчання. Протести учнів і студентів відбулися й в Албанії. Там учасники акцій висловлюють незгоду з політикою влади щодо учнів і студентів, вимагають покращення умов навчання й виступають проти зростання вартості життя для студентів.

#протести #освіта #греція
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