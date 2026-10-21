У Києві та Запоріжжі продавали наркотики у кав'ярнях під виглядом напоїв і солодощів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу з п'яти осіб, які налагодили збут наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу кав'ярень у Києві та Запоріжжі, повідомляє Офіс генпрокурора.

В телеграм-каналі в середу відомство інформує, що з грудня 2025 року зловмисники продавали заборонені речовини у кав'ярнях.

"Під виглядом звичайних напоїв і солодощів відвідувачам пропонували чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом, психотропними речовинами, а також електронні сигарети із забороненим вмістом", – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, продукцію постачали з-за кордону, а між закладами розподіляли поштовими відправленнями.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кг кратому, електронні сигарети з вмістом психотропної речовини, гроші, пакувальні матеріали та інші речові докази.

Організатору інкримінують контрабанду наркотичних засобів та організацію їх незаконного збуту (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України). Іншим чотирьом учасникам – незаконний збут наркотичних засобів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Чотирьом підозрюваним суд обрав тримання під вартою без права внесення застави, ще одній підозрюваній – нічний домашній арешт.