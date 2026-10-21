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Матернова продовжить писати про війну в Україні, попри побоювання перевантажити новинами мирний світ

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Матернова продовжить писати про війну в Україні, попри побоювання перевантажити новинами мирний світ
Фото: ДСНС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поставила під сумнів ситуацію, за якої повідомлення про російські атаки, загиблих і поранених українців можуть вважатися надто важкими для аудиторії в мирних країнах, і наголосила на необхідності продовжувати говорити про війну.

"Як ми дійшли до такого стану? Коли ми переймаємося тим, що новини про жахіття війни можуть перевантажити світ, який живе в мирі? Ми повинні знати. Ми повинні про це говорити. І я продовжуватиму про це писати", – зазначила Матернова в дописі в соціальній мережі Х.

Вона повідомила, що минулої ночі Україна знову зазнала масованої комбінованої атаки з боку Росії із застосуванням крилатих ракет і безпілотників. За її словами, російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах.

Минулої ночі внаслідок російських атак загинули четверо людей у Києві та Харківській області, ще 18 дістали поранення на Харківщині, Полтавщині та Рівненщині, зокрема двоє маленьких дітей. Ударів було завдано по житлових будинках, університету та гіпермаркету, зазначила Матернова.

Матернова наголосила, що за кожною загиблою чи пораненою людиною стоять близькі, які переживають біль і страх. "Ось який вигляд має війна. Попри розмови про припинення вогню, попри російську брехню про мир – кінця їй поки що не видно", – написала вона.

Посол ЄС наголосила, що продовжуватиме інформувати про російські атаки на Україну.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #світ #реакція
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