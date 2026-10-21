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Понад 30 тис. мешканців Дніпропетровщини залишилися без світла через ворожу атаку – ОВА

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Понад 30 тис. мешканців Дніпропетровщини залишилися без світла через ворожу атаку – ОВА

Унаслідок ворожої атаки електропостачання припинилося в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, а також у місті Самар, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, без світла залишилися понад 30 тис. мешканців.

"Через ворожу атаку без світла залишилися понад 30 тисяч мешканців у Павлоградському,  Синельниківському районах і місті Самар. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація", – йдеться в повідомленні.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#наслідки #дніпропетровська #енергетика #атака
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