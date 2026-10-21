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У трьох областях України у четвер очікуються значні дощі – Укргідрометцентр

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У трьох областях України у четвер очікуються значні дощі – Укргідрометцентр

Значні дощі очікуються вдень у четвер, 22 жовтня, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомляє Український гідрометцентр у середу, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

"Вдень 22 жовтня в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – зазначається в повідомленні у середу.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#погода #прогноз #попередження #дощі
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