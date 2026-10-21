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РФ вчергове атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" на Харківщині

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РФ вчергове атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" на Харківщині
Фото: t.me/NaftogazUA

Вранці 21 жовтня РФ знову атакувала газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" на Харківщині, повідомила компанія у середу.

"Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару", – зазначали в "Нафтогазі".

За словами в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренко, росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру, з початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах групи "Нафтогаз", що вдвічі більше, ніж минулого року.

#обстріли #збитки #нафтогаз
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