РФ вчергове атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" на Харківщині

Вранці 21 жовтня РФ знову атакувала газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" на Харківщині, повідомила компанія у середу.

"Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару", – зазначали в "Нафтогазі".

За словами в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренко, росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру, з початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах групи "Нафтогаз", що вдвічі більше, ніж минулого року.