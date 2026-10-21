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Зеленський обговорив з лідерами парламентських політсил Норвегії покриття дефіциту бюджету на оборону

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив зі спікером Стортингу (парламенту) Норвегії Масудом Гарахані та лідерами всіх парламентських політсил рішення, які можуть підтримати Україну, зокрема, фінансову допомогу та покриття дефіциту оборонного бюджету.

"Разом із підтримкою від Євросоюзу важлива й підтримка з боку країн, які не входять до ЄС, але допомагають нам на двосторонньому рівні. Є готовність Норвегії допомогти", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

Також він повідомив, що обговорювалася робота з повернення викрадених РФ українських дітей.

"Норвегія – один із лідерів за рівнем наданої допомоги. І ми дуже вдячні парламентарям, уряду, всім людям Норвегії за таку єдність навколо України та підтримку наших людей на всіх рівнях", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками компанії Зеленський заявив, що Україна розраховує на додаткові пакети оборонної підтримки від Норвегії у листопаді. За його словами, під час зустрічі також обговорили прискорення розробки європейської антибалістичної програми Freyja, у якій бере участь Норвегія.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#норвегія #парламент #президент
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