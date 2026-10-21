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МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

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МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним для актуальних зусиль.

У коментарі МЗС України на запит журналістів, у відомстві наголосили, що працюють над розвитком дружніх двосторонніх відносин з Польщею, і за останні роки вдалося досягнути суттєвого прогресу у розбудові стратегічного партнерства, проведенні пошуково-ексгумаційних робіт, налагодженні історичного діалогу. Також розвивається оборонна співпраця між країнами.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", – йдеться у коментарі.

У МЗС звернули увагу на те, що це рішення ухвалене на регіональному рівні – органом місцевого самоврядування. Як зазначили у відомстві, депутати, які голосували за нього, не зверталися за порадами ані до МЗС, ані до інших органів центральної влади, аби оцінити наслідки своїх дій для двосторонніх відносин з Польщею.

"Важливо зауважити, що депутати цієї ради займають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, президенту України чи центральним органам виконавчої влади", – додали у МЗС.

Втім, у відомстві переконані, що стратегічне партнерство з Польщею "потребує стриманості та передбачуваності, фахового та відкритого діалогу, розбудови довіри".

Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції, додали у МЗС.

"Водночас закликаємо польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити тренду нормалізації відносин.

Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства", – йдеться у коментарі.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Львівської обласної ради оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича", зазначивши, що такий крок допомагає ворогам України.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#польща #львів #мзс #львівська_облрада
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