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Генштаб повідомляє про ураження пунктів управління та складів МТЗ противника на ТОТ

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Генштаб повідомляє про ураження пунктів управління та складів МТЗ противника на ТОТ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали у вівторок та в ніч на середу ударів по пунктах управління підрозділів та складах матеріально-технічних засобів (МТЗ) російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької області, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"20 жовтня та в ніч на 21 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області… Склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ураження таких об'єктів порушує окупантам систему управління військами та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удари #мтз #рф #генштаб
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