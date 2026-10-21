Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський заявив про готовність погодитися на замороження війни на нинішній лінії фронту

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський заявив про готовність погодитися на замороження війни на нинішній лінії фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачає замороження війни на нинішній лінії фронту, назвавши це реалістичним шляхом до завершення війни.

"Зараз нам потрібно заморозити ситуацію, я вважаю, що це реальний спосіб покласти край цій війні", – сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи погодилася б Україна на мирну угоду, яка би заморозила війну вздовж нинішніх ліній фронту.

За його словами, припинення вогню має стати мінімальною вимогою до Росії. Після цього Україна звертатиметься до президента США Дональда Трампа та європейських партнерів щодо гарантій безпеки.

"Найважливіше – це мир, а також мир, підкріплений безпекою", – наголосив Зеленський.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#замороження #рф #війна #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівськ…

Читати
Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання…

Читати
У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

Через атаки РФ у Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київської області фіксуються аварійні відключення електроенергії, повідомив енерго…

Читати