Зеленський заявив про готовність погодитися на замороження війни на нинішній лінії фронту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачає замороження війни на нинішній лінії фронту, назвавши це реалістичним шляхом до завершення війни.

"Зараз нам потрібно заморозити ситуацію, я вважаю, що це реальний спосіб покласти край цій війні", – сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи погодилася б Україна на мирну угоду, яка би заморозила війну вздовж нинішніх ліній фронту.

За його словами, припинення вогню має стати мінімальною вимогою до Росії. Після цього Україна звертатиметься до президента США Дональда Трампа та європейських партнерів щодо гарантій безпеки.

"Найважливіше – це мир, а також мир, підкріплений безпекою", – наголосив Зеленський.