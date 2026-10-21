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У Києві повідомлено про підозру адвокатці, яка отримала хабар за зняття з розшуку ТЦК

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Правоохоронці Києва повідомили про підозру адвокатці, яка отримала $14 тис. 500 неправомірної вигоди за зняття військовозобов'язаного з розшуку ТЦК та СП та фіктивне працевлаштування з подальшим бронюванням.

"Встановлено, що адвокатка отримала неправомірну вигоду у розмірі $4 тис. за вплив на посадових осіб ТЦК та СП за зняття з розшуку 36-річного військовозобов'язаного", – йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Крім того, як інформують в прокуратурі, за додаткові $10 тис. 500 жінка обіцяла фіктивно працевлаштувати військовозобов'язаного на підприємство, із подальшим оформленням бронювання строком на 10 місяців.

У межах досудового розслідування задокументовано одержання підозрюваною $4 тис. та $7 тис. 500, а після одержання решти коштів в $3 тис. жінку затримали.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 33-річній адвокатці повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#київ #адвокатка #хабар #тцк
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