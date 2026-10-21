Апеляція залишила без змін довічний вирок російському військовому Тужилову за вбивство українських полонених

Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту російського військовослужбовця Сергія Тужилова (позивний "Алтай"), засудженого до довічного позбавлення волі за причетність до вбивства трьох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу (Харківська обл).

"Сторона захисту оскаржила вирок у частині призначеного покарання, наполягаючи на його пом'якшенні. Однак апеляційний суд відхилив ці вимоги та залишив покарання без змін", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як підкреслив прокурор Микита Дальока, засуджений грубо порушив норми міжнародного права стосовно українських військовополонених і відстояти максимальне покарання для нього обвинувачення вважало справою честі.

"За кожним епізодом цієї справи – життя українських захисників, які потрапили в полон і мали право на захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість вони стали жертвами жорстоких убивств. Для нас принципово, щоб такі злочини отримували належну правову оцінку, а винні ніколи не уникнули відповідальності. Ми послідовно відстоювали позицію щодо довічного позбавлення волі, враховуючи тяжкість скоєного. Для нас це справа честі – відстояти справедливість заради пам'яті українських Героїв і їхніх родин, які втратили найрідніших",- сказав Дальока.

Як повідомлялося, Тужилов обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області. Разом з іншими російськими військовими він зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець (гранатометник), втративши орієнтацію у зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ на території заводу. Він був змушений здатися, бо був без зброї, а сили противника переважали. Після допиту, який проводив "Алтай" разом з іншими російськими військовими, зібрана інформація була передана командуванню, і надійшов наказ на вбивство полоненого. Обвинувачений запропонував російському військовому з позивним "Кот" роль виконавця, детально його інструктував і обрав місце для розстрілу – контрольно-пропускний пункт на території заводу. Полоненого розстріляли в голову з автомата, а обвинувачений контролював обстановку ззовні будівлі, забезпечуючи прикриття дій виконавця.

2 липня 2024 року у Вовчанську двоє українських військових потрапили у полон. Окупанти доставили їх на територію заводу та прив'язали до стовпів. Після допиту обвинувачений передав отриману інформацію командиру, який віддав наказ про вбивство військовополонених зі словами "Відправте їх до Бандери". Цього разу "Алтай" особисто взяв участь у вбивствах, попередньо узгодивши з "Котом" план розстрілу. 3 липня кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріл у потилицю.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і "Алтай".

13 січня 2026 року Холодногірський суд Харкова визнав Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024), та призначено максимальне покарання – довічне позбавлення волі.