Україна розраховує на додаткові пакети оборонної підтримки від Норвегії у листопаді – Зеленський

Україна розраховує на додаткові пакети оборонної підтримки від Норвегії у листопаді, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками компанії.

"Дуже розраховуємо, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі також обговорили прискорення розробки європейської антибалістичної програми FREYJA, у якій бере участь Норвегія.

"Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року"', – зазначив президент.

Крім того, сторони детально обговорили початок роботи над новими спроможностями супутникового зв'язку для українських військових.