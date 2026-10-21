Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна розраховує на додаткові пакети оборонної підтримки від Норвегії у листопаді – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело

Україна розраховує на додаткові пакети оборонної підтримки від Норвегії у листопаді, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками компанії.

"Дуже розраховуємо, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі також обговорили прискорення розробки європейської антибалістичної програми FREYJA, у якій бере участь Норвегія.

"Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року"', – зазначив президент.

Крім того, сторони детально обговорили початок роботи над новими спроможностями супутникового зв'язку для українських військових.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#оборона #зеленський #норвегія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівськ…

Читати
Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання…

Читати
У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

У Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київщини. аварійні відключення е/е через атаки РФ

Через атаки РФ у Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київської області фіксуються аварійні відключення електроенергії, повідомив енерго…

Читати