Раді пропонують спростити списання знищеної на війні техніки, залученої під час мобілізації

Народні депутати пропонують Верховній Раді спростити процедуру списання знищених або пошкоджених внаслідок бойових дій транспортних засобів та техніки, залучених під час мобілізації.

Відповідний законопроєкт № 16164 про внесення змін до деяких законів щодо спрощення процедури зняття з обліку знищених, втрачених або пошкоджених транспортних засобів та техніки, залучених під час мобілізації та врегулювання їх дострокового повернення власникам зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" частиною, якою передбачається, що транспортні засоби та техніка, залучені під час мобілізації, які знищені (втрачені) або пошкоджені (якщо відновлення неможливе або економічно недоцільне) внаслідок бойових або інших дій противника, а також у зв'язку з виконанням бойового (спеціального) завдання, знімаються з обліку у військовій частині на підставі акта, що підтверджує обставини втрати. Порядок складання акта визначає Кабінет міністрів. У таких випадках зняття з обліку техніки здійснюється без погодження з правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних Сил України, а службове розслідування щодо причин та обставин втрати або пошкодження транспортних засобів та техніки може не призначатися.

Водночас зазначена норма застосовується лише до чітко визначених обставин (дії противника, виконання бойового завдання) пошкодження транспорту або техніки лише якщо відновлення неможливе або економічно недоцільне, та за наявності акта, що підтверджує такі обставини. Вона не позбавляє командира (начальника) за наявності підстав можливості призначити розслідування та не звільняє від відповідальності за дії, що містять ознаки правопорушення. Пошкоджені транспортні засоби та техніка, відновлення яких можливе та економічно доцільне, під дію цієї норми не підпадають і залишаються на обліку.

Законопроєкт також передбачає можливість повернення власникам на період дії воєнного стану транспортних засобів (у тому числі водних) та техніки, залучених під час мобілізації у період з 19 лютого 2014 року до 31 грудня 2024 року (включно), у разі відсутності потреби ЗСУ, інших військових формувань у такому транспортному засобі та техніці та за умови відмови власника від отримання компенсації.

Документ також пропонує врегулювати порядок повернення власнику транспортних засобів та техніки, які не використовуються для потреб ЗСУ та інших військових формувань, на підставі наказу командира (начальника) військової частини, підрозділу, закладу, установи чи організації, на обліку в якій перебуває транспортний засіб, за погодженням з посадовою особою вищого рівня. Крім того, законопроєкт передбачає можливість безоплатної передачі власником залученого транспортного засобу та техніки у власність Збройних Сил України та інших військових формувань за його письмовою заявою.

Серед авторів законопроєкту Роман Костенко (фракція "Голос"), Максим Березін ("Слуга народу").