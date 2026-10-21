СБУ: затримано 6 ворожих агітаторів, зокрема авторку 100 тисяч антиукраїнських коментарів

Служба безпеки України викрила ще шістьох ворожих агітаторів, серед них – пропагандистка, яка за 2 роки написала майже 100 тисяч коментарів, зокрема із закликами вбивати українців, повідомляє СБУ.

"У Києві затримано пропагандистку, яка протягом 2025-2026 років опублікувала майже 100 тисяч дописів у Телеграм-каналах, у тому числі із закликами вбивати українців", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За даними СБУ, фігурантка агітувала до насильства над однією з національних меншин, зокрема, закликала знищувати храми релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали ще одного агітатора, який працював на замовлення представника РФ. "За вказівкою російського куратора його поплічник адміністрував місцевий Телеграм-канал з аудиторією понад 13 тисяч підписників, де виступав на підтримку рашистів", – зазначається в повідомленні.

Задокументовано, як фігурант створював контент, в якому просував пропагандистські матеріали РФ та поширював деструктивні меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України.

Крім того, згідно з повідомленням, на Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в телеграм-чатах вихваляла президента РФ та заперечувала збройну агресію Росії.

Встановлено, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед своїх знайомих та під час листування з парафіянами.

"Також в регіоні підозру отримав громадянин росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. У Телеграм-каналах він називав повномасштабну війну "внутрішнім громадянським конфліктом" та підтримував захоплення частини території східних областей нашої держави", – інформують у відомстві.

На Закарпатті викрито ще двох агітаторок, які з власних акаунтів у соцмережах закликали до "відокремлення" Закарпаття від України. Також вони поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Луганської, Миколаївської, Черкаської та Закарпатської обласних прокуратур.