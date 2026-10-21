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СБУ: затримано 6 ворожих агітаторів, зокрема авторку 100 тисяч антиукраїнських коментарів

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СБУ: затримано 6 ворожих агітаторів, зокрема авторку 100 тисяч антиукраїнських коментарів

Служба безпеки України викрила ще шістьох ворожих агітаторів, серед них – пропагандистка, яка за 2 роки написала майже 100 тисяч коментарів, зокрема із закликами вбивати українців, повідомляє СБУ.

"У Києві затримано пропагандистку, яка протягом 2025-2026 років опублікувала майже 100 тисяч дописів у Телеграм-каналах, у тому числі із закликами вбивати українців", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За даними СБУ, фігурантка агітувала до насильства над однією з національних меншин, зокрема, закликала знищувати храми релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали ще одного агітатора, який працював на замовлення представника РФ. "За вказівкою російського куратора його поплічник адміністрував місцевий Телеграм-канал з аудиторією понад 13 тисяч підписників, де виступав на підтримку рашистів", – зазначається в повідомленні.

Задокументовано, як фігурант створював контент, в якому просував пропагандистські матеріали РФ та поширював деструктивні меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України.

Крім того, згідно з повідомленням, на Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в телеграм-чатах вихваляла президента РФ та заперечувала збройну агресію Росії.

Встановлено, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед своїх знайомих та під час листування з парафіянами.

"Також в регіоні підозру отримав громадянин росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. У Телеграм-каналах він називав повномасштабну війну "внутрішнім громадянським конфліктом" та підтримував захоплення частини території східних областей нашої держави", – інформують у відомстві.

На Закарпатті викрито ще двох агітаторок, які з власних акаунтів у соцмережах закликали до "відокремлення" Закарпаття від України. Також вони поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Луганської, Миколаївської, Черкаської та Закарпатської обласних прокуратур.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#сбу #викриття #агітатори
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