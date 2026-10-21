Наразі відсутні підстави для розроблення окремої міської екологічної програми із захисту каштанів Києва – відповідь на петицію

Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що наразі відсутні підстави для розроблення окремої цільової міської екологічної програми із захисту каштанів.

"Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації за участю Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", та підпорядкованих йому районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва розроблено Комплексну міську цільову програму екологічного благополуччя міста Києва на 2026-2028 роки", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що серед основних напрямів даної програми – утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших упорядкованих зелених насаджень загального користування, забезпечення охорони, збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій та інше.

Враховуючи це, мер заявив, що наразі відсутні підстави для розроблення та затвердження окремої цільової міської екологічної програми із захисту каштанів, що перебувають на балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень Києва.

Він додав, що за інформацією профільного Департаменту в результаті досліджень провідних іноземних компаній у галузі захисту рослин та вітчизняних профільних наукових установ розроблено різні методики захисту зелених насаджень від каштанової мінуючої молі, в тому числі введення ін'єкцій у стовбури дерев, використання феромонних пасток, комахи-ентомофага трихограми, обприскування біологічно активними речовинами тощо.

"Однак, наразі до Департаменту не надходили результати наукових досліджень, які підтверджують належну ефективність тих чи інших методик захисту зелених насаджень від каштанової мінуючої молі, в тому числі шляхом застосування методів введення у стовбури дерев відповідних ін'єкцій, що дало б підстави районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень м. Києва для закупівлі послуг з захисту гіркокаштанів звичайних від каштанової мінуючої молі зазначеним методом", – йдеться у відповіді.

Зазначається, що на даний час в столиці єдиним дозволеним і дієвим методом боротьби з каштановою мінуючою міллю є механічний метод боротьби – це збирання опалого листя з під дерев каштану і його подальше компостування (під час біохімічних процесів компостування і дії мікроорганізмів підвищується температура компосту і лялечка каштанової мінуючої молі гине).

Тому районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень осінній період регулярно вживають заходи зі збору опалого листя з-під дерев каштану з подальшим його компостуванням.

Також у відповіді на петицію нагадали, що відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об'єктів; на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства; на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій; на безхазяйних територіях, пустирях – місцеві органи самоврядування; на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Як повідомлялося, 2 жовтня петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити програму системного лікування та захисту каштанів столиці мікроін'єкціями набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автор закликав: розробити та затвердити цільову міську екологічну програму із захисту каштанів, що перебувають на балансі КО "Київзеленбуд"; виділити кошти з бюджету міста Києва на проведення масштабної вакцинації (мікроін'єкцій) балансових каштанів; почати реалізацію програми у весняний період з найбільш уражених історичних та центральних вулиць столиці.