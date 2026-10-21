В АОЗ відреагували на заяву "Генерала Черешні" щодо закупівлі оптоволоконних дронів

Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" (АОЗ ДОТ) наголосила, що закупівля ударних БпЛА з волоконно-оптичним каналом зв'язку здійснюється за спеціальним порядком, передбаченим пунктом 43 постанови КМУ №1275, і його застосування погоджене з Міністерством оборони України як державним замовником.

Відповідний коментар пресслужба АОЗ надала агентству "Інтерфакс-Україна" щодо заяви компанії оборонно-промислового комплексу "Генерал Черешня" відносно того, що виробник не може укласти чотири контракти на постачання 31 тисячі оптоволоконних дронів за лотами, у яких стала переможцем, через відсутність нормативно-правових документів, що регламентують проведення так званих конкурентних закупівель.

"Виробник, який публічно оскаржує цей формат закупівлі, був визначений переможцем за кількома лотами та 19 жовтня 2026 року надіслав документи для укладання договорів. Додатково зазначимо, що у вересні суд відмовив у задоволенні п'яти справ цього ж виробника до АОЗ і підтвердив правомірність застосованого порядку закупівлі", – йдеться у коментарі.

В АОЗ також зазначили, що суд не встановив дискримінаційності технічних вимог чи надання переваг окремому учаснику.

"Закупівля ударних БпЛА з волоконно-оптичним каналом зв'язку здійснюється за спеціальним порядком, передбаченим пунктом 43 постанови КМУ № 1275. Його застосування погоджене з Міністерством оборони України як державним замовником", – наголосили в агенції.

У пресслужбі зауважили, що такий порядок передбачений законодавством для окремих оборонних закупівель і дозволяє не розкривати чутливу інформацію про номенклатуру, обсяги та технічні характеристики продукції, а також мінімізувати безпекові ризики.

"Водночас спеціальний порядок не означає закупівлю без конкуренції. АОЗ забезпечила залучення до процедури максимально широкого кола потенційних постачальників. Запити на отримання комерційних пропозицій були направлені близько 2,5 тисячам верифікованих виробників із бази АОЗ, а інформацію про проведення закупівлі також було оприлюднено на сайті АОЗ", – йдеться у коментарі.

В АОЗ додали, що наразі триває визначення переможців за лотами та укладання договорів: йдеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів.

"З огляду на те, що законність процедури підтверджена судовими рішеннями, її скасування та повторне проведення не мають належних правових підстав і можуть призвести до затримок постачання дронів військовим. АОЗ продовжує системну роботу із забезпечення потреб Збройних сил України. Своєчасне постачання необхідного озброєння та техніки війську залишається ключовим пріоритетом Агенції", – резюмували в агенції.

Раніше компанія "Генерал Черешня" закликала Міноборони врегулювати процедуру закупівель оптоволоконних дронів. В компанії стверджують, що постачання заблоковано для всі виробників загалом, а не лише для них, і через цю процедуру загалом нібито заблоковано постачання 677 тисяч дронів різних компаній-виробників на радіо- та оптоволоконному зв'язку.

У компанії також повідомили, що продовжують оскаржувати процедуру різними способами: йдеться про судові позови, звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також консультації з міжнародними партнерами, зокрема представниками Європейської Комісії. Представники компанії також стверджують, що отримали попередні сигнали від антикорупційних органів щодо можливої перевірки процедури, проте деталі чи офіційні рішення відомств наразі не розголошуються.