На Львівщині дев'ятьом особам повідомили про підозру у причетності до підпільного виробництва сигарет – прокуратура

Дев'ятьом особам повідомили про підозру у причетності до незаконного виготовлення сигарет і тютюнової сировини на Львівщині, де правоохоронці викрили підпільне виробництво в липні 2026 року, повідомив Офіс генерального прокурора в середу.

"25 липня 2026 року під час обшуків у Львівській та Харківській областях правоохоронці припинили роботу підпільних цехів. Вилучено близько 150 мішків речовини, схожої на тютюн, готові сигарети, обладнання та матеріали для їх виготовлення, а також близько 50 тис. доларів США. Виробничі лінії демонтували", – зазначається в повідомленні відомства.

За версією слідства, фігуранти налагодили нелегальне виробництво тютюнової продукції, призначеної для подальшого збуту.

Розслідування після цього тривало: правоохоронці збирали докази та встановлювали інших можливих учасників незаконної діяльності. 9 жовтня на Львівщині провели понад десять обшуків і вилучили майно, яке може бути використане як докази у кримінальному провадженні.

Підозри оголошено за ч. 2 ст. 28 у поєднанні з ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Прокурори також працюють над накладенням арешту на вилучене майно.