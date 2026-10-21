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На Рівненщині ДБР затримало солдата, який пропонував командиру $5 тис. за допомогу у втечі з навчального центру

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На Рівненщині ДБР затримало солдата, який пропонував командиру $5 тис. за допомогу у втечі з навчального центру

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру солдату одного з навчальних центрів на Рівненщині, який запропонував командиру $5 тис. за допомогу у самовільному залишенні місця служби.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що після мобілізації чоловік почав шукати можливість залишити службу.

За оперативними даними, він вийшов на осіб, які обіцяли організувати йому безперешкодне переміщення повз блокпости з Рівного до Волинської області, звідки він родом.

"Водночас залишити територію навчального центру чоловік мав самостійно", – уточнюють в Бюро.

"Тоді солдат звернувся до свого командира та запропонував йому $5 тис. за те, щоб той допоміг вивезти його з території навчального центру. Командир повідомив про пропозицію керівництво та правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем", – зазначається в повідомленні.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#солдат #рівненщина #сзч
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