Через нічну ворожу атаку постраждали три університети в Києві, Умані і Кременчуці – Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що через нічну російську атаку зазнали пошкоджень щонайменше три університети в Києві, Умані і Кременчуці.

"Ворог усю ніч не припиняв тероризувати українські міста. Під прицілом російських атак знову опинилася освітня інфраструктура. Внаслідок обстрілів постраждали щонайменше три українські університети" – написав Бутенко в мережі Телеграм.

Зокрема, в Умані пошкоджено два гуртожитки університету: вибито понад 100 вікон та отримали пошкодження віконні рами, в одному з гуртожитків постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі.

У Кременчуці російський удар припав на один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – на місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Крім того, у Києві вибуховою хвилею пошкоджено один з навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Міністр відзначив, що за попередньою інформацією серед студентів та працівників цих закладів освіти постраждалих немає.

"Це черговий акт російського терору проти української освіти. Школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи знову й знову зазнають ударів. Росія руйнує місця, де українські діти й молодь мають навчатися, здобувати професію, проводити дослідження та будувати своє майбутнє", – написав Бутенко.

Як повідомлялося, внаслідок удару БПЛА по будівлі Національної академії наук 28 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах. Відомо про двох загиблих.

21 вересня Запорізький національний університет і Сумський державний університет постраждали від російського обстрілу.

2 вересня РФ завдала удару по Національному університету харчових технологій у центрі Києва.

13 жовтня Рівненський державний гуманітарний університет постраждав від російського обстрілу.