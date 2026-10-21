РФ у середу атакувала енергооб'єкти в Києві та трьох областях – Міненерго

Уночі на вранці середи РФ атакувала енергетичні об'єкти м.Києві, Київській, Волинській та Одеській областях, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в Телеграм, внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання.

Міненерго уточнило, що після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи на Тернопільщині та Хмельниччині, а енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів, знеструмлених внаслідок атак.

"Складною залишається ситуація і в прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії маємо нові знеструмлення у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях", – зазначило Міненерго.

Воно зауважило, що аварійно-відновлювальні бригади працюють усюди, де це дозволяє безпекова ситуація, але роботи ускладнюють щоденні російські атаки, тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.