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У Слов'янську завершили п'ятиденні аварійно-рятувальні роботи: загинули дев'ятеро людей, 12 поранені

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П'ятеро людей загинули, ще 12 дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську Донецької області, де після п'яти днів аварійно-рятувальних робіт завершили розбір завалів двох зруйнованих п'ятиповерхових будинків.

За інформацією пресслужби ДСНС, під час розбору завалів рятувальники дістали тіла семи загиблих, серед яких був співробітник служби. З-під конструкцій одного з будинків деблокували чотирьох людей, з іншого – ще трьох.

Рятувальники працювали під загрозою повторних авіаударів і атак безпілотників. Аварійно-рятувальні роботи ускладнювали значні руйнування та велика кількість будівельних конструкцій. Загалом надзвичайники розібрали понад 200 тонн уламків.

Крім того, начальник Слов'янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях у середу повідомив, що кількість загиблих унаслідок російського удару сягає дев'яти людей. "На даний час деблоковані усі загиблі. Їхня загальна кількість сягнула 9 людей", – наголосив він в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

За його словами, з-під завалів будинків, зруйнованих авіабомбами 17 жовтня, дістали тіла трьох жінок віком 52, 77 та 55 років.

Крім того, напередодні внаслідок влучання безпілотника в автомобіль важких поранень зазнав 47-річний чоловік. Через обстріли також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#наслідки #донецька #жертви #атака
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