ДБР викрило схему привласнення 2,6 млн грн за програмою "єВідновлення" на Миколаївщині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Нацполіції викрили на Миколаївщині схему незаконного отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення", повідомляє ДБР.

"Щоб отримати житловий сертифікат, посадовці громади на Миколаївщині змінили статус відремонтованого службового житла та оформили його як знищене внаслідок російських обстрілів", – йдеться в повідомленні відомства на сайті в середу.

За інформацією Бюро, у березні 2022 року Шевченківська громада на Миколаївщині зазнала обстрілів, незначних пошкоджень тоді зазнала і службова квартира поліцейського офіцера громади. Згодом, як зазначають в ДБР, коштом громади та благодійників у квартирі замінили вікна й двері, а також відремонтували покрівлю будинку.

Втім, за даними слідства, сільський голова разом зі своїм заступником та поліцейським офіцером громади вирішили використати державну програму компенсацій у власних інтересах.

"Спершу вони сприяли приватизації службової квартири поліцейським. Оскільки будинок після обстрілів не був визнаний аварійним, а його мешканці вже отримали допомогу на ремонт, посадовці через рішення сільської ради змінили статус квартири та її юридичну адресу. У документах квартира перетворилася на окремий індивідуальний житловий будинок з іншим номером", – зауважують у ДБР.

Після цього, як пояснюється в повідомленні, члени комісії склали акт обстеження нібито знищеного внаслідок збройної агресії житла, яке перебувало у власності поліцейського та членів його родини, і у документі зазначили, що будинок зруйнований та непридатний для проживання.

"На підставі цього акта поліцейський отримав за програмою "єВідновлення" житловий сертифікат на 2,6 млн грн, за який придбав квартиру в Миколаєві", – повідомляє ДБР.

Сільському голові та його заступнику повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), а поліцейському офіцеру громади – у пособництві в зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Усіх трьох відсторонено від посад та обрано запобіжні заходи.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.