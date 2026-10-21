Хмара та Драпатий обговорили к керівництвом Lockheed Martin співпрацю та готові ділитися бойовим досвідом – Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з делегацією американської оборонної компанії Lockheed Martin на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим та обговорили важливість стабільних поставок озброєння та подальшу співпрацю.

"Розраховуємо на взаємовигідну співпрацю з Lockheed Martin на роки вперед. Україна готова ділитися унікальним бойовим досвідом, щоб разом робити оборонні рішення ефективнішими в умовах сучасної війни", – повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства у середу за підсумками зустрічі.

Зазначається, що сторони окремо обговорили цінність літаків F-16 для Повітряних сил, і що для України зараз важливо розширити географію їх технічного обслуговування, зокрема шляхом локалізації. "F-16 – частина української авіації. Україна налаштована на довгострокове партнерство з Lockheed Martin. Важливо нарощувати поставки озброєння та робити все, щоб якомога більше F-16 були в строю та працювали в українському небі", – наголосив Хмара.

Також сторони обговорили масштабування постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для протидії загрозам ударів російських балістичних ракет.

В Міноборони зазначили, що рішення компанії Lockheed Martin уже працюють на захист України: мова не лише про F-16 та ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, а і про реактивні системи Himars.

Як повідомлялося, на початку тижня раніше з командою компанії у Києві зустрівся президент України Володимир Зеленський. "Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики. Розраховуємо, що частину з них зможемо закупити, щоб захистити більше життів. Також намагаємося зробити все, щоб обслуговування та ремонт F-16 відбувалися в Україні", – написав він за підсумками зустрічі у понеділок.

Президент зазначив, що саме системи Patriot і літаки F-16 цієї компанії відіграють важливу роль у захисті від російської балістики та реактивних дронів, і під час зустрічі сторони обговорили шляхи розширення та збільшення постачання. "Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", – наголосив Зеленський.