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Окупанти завдали ударів по вишу та приватному будинку в Умані, травмовано жінку – обладміністрація

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Жителька міста Умань Черкаської області отримала травми та була госпіталізована внаслідок удару дрона по приватному будинку під час російської атаки в середу вранці, повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Російський дрон поцілив по приватному будинку. Травмовано жінку. Наразі вона в лікарні, де отримує необхідну допомогу", – написав Табурець у Телеграм.

За годину до того, близько 8:00, відбулось падіння БпЛА на території Уманського національного університету. "За попередніми даними, пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку", – розповів керівник обладміністрації.

Також, за його словами, реактивними дронами типу "Герань" окупанти завдавали ударів по цивільній інфраструктурі. Про масштаби руйнувань та інших постраждалих не повідомляється.

"Усі потрібні служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру", – повідомив Табурець.

Раніше Табурець повідомляв, що під час атаки на Умань ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель. Також в місті зруйновано приватний житловий будинок, пожежу на місці влучання вже ліквідували. Повідомлялося про одного травмованого чоловіка, який відмовився від госпіталізації.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#умань #постраждалі #обстріл
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