Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання одного зі співробітників, нікого не затримували, про підозру не повідомляли, інформує НАБУ.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників", – йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в середу.

В НАБУ наголошують: "Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли".

Згідно з повідомленням, слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

У Національному банку підтвердили проведення слідчих дій НАБУ в його приміщенні.

"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі", – йдеться в повідомленні регулятора в телеграм-каналі.