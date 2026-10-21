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Внаслідок ранкової атаки ворога у Києві загинули 28-річний чоловік та 30-річна жінка – прокуратура

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Внаслідок ранкової атаки ворога у Києві загинули 28-річний чоловік та 30-річна жінка – прокуратура
Фото: ДСНС

Внаслідок падіння уламків БпЛА у багатоповерховому будинку Святошинського району Києва сталася пожежа у квартирі на рівні 20-го поверху: загинули 28-річний чоловік та 30-річна жінка, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі в середу прокуратура міста зазначає, що ще двоє людей внаслідок цієї ворожої атаки зазнали поранень.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування воєнного злочину, вчиненого військовими РФ (ч.2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#київ #атаки_рф
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