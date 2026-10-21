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Скеровано до суду справу ексголови ВЛК на Закарпатті, у якого вилучили понад 11 млн грн готівки – прокуратура

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Скеровано до суду справу ексголови ВЛК на Закарпатті, у якого вилучили понад 11 млн грн готівки – прокуратура

На Закарпатті перед судом постане 61-річний колишній голова військово-лікарської комісії (ВЛК) при районному ТЦК та СП, який вимагав $6 тис. за сприяння в отриманні висновку про обмежену придатність до військової служби без належного медичного обстеження.

"Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в середу.

Встановлено, що експосадовець обіцяв використати раніше видані медичні документи та забезпечити формальне підтвердження діагнозів, необхідних для рішення ВЛК.

За даними прокуратури, у квітні 2026 року правоохоронці задокументували передачу частини обумовленої суми. Після оформлення медичного висновку та передачі документів до ТЦК та СП голову комісії затримали.

"Під час обшуку в його помешканні виявили готівку в чотирьох валютах: понад $240 тис., більш як 3 тисячі євро, майже 1,3 млн угорських форинтів та понад 260 тис. грн. Загальна сума вилученого в гривневому еквіваленті перевищила 11 млн грн готівки", – наголошується в повідомленні.

У червні за клопотанням прокурорів суд передав ці кошти в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#офіс_генпрокурора #влк #закарпаття
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