СБУ затримала 18-річного одесита, який за завданням ворога готував теракт у Києві

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві ще одного агента РФ – 18-річного одесита, який коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у Києві, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що фігурант у серпні цього року навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.

Як з'ясувало розслідування, він передав ворогу координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники країни-агресора.

"Згодом на замовлення рф агент прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду до столиці він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева, за допомогою "відеопастки" ворог сподівався відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина.

"Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому. Співробітники СБУ затримали агента напередодні того, як він мав направити "звіт" російським спецслужбістам", – уточнюють у відомстві.

Встановлено, що фігурант був завербований, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси шукав "легкі" заробітки у телеграм-каналах.

За інформацією СБУ, паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині. Також він потягом з'їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати.

Під час обшуків у затриманого вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.