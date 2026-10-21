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Корецький: РФ з ночі атакувала енергооб'єкти у 4 областях

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Корецький: РФ з ночі атакувала енергооб'єкти у 4 областях
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що з ночі Росія атакувала енергетичні об'єкти у Київській, Волинській, Одеській і Миколаївській областях.

"З ночі Росія безперервно б'є по енергетиці, залізниці, торгових центрах та житлових будинках… Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Київщині, Волині, Одещині й Миколаївщині. Під ударами були цивільні підприємства на Волині, Львівщині, Одещині й Житомирщині. У Чорному морі дрон атакував торгове судно", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр розповів, що у Києві дрон влучив у 24-поверхівку, де загинули двоє людей; на Харківщині, у Коротичі, удар зруйнував приватні будинки – двоє людей загинули; у Кременчуці під удар потрапив корпус університету, в Умані – торговий центр.

Крім того, за його словами, є поранені на Полтавщині, Львівщині, Черкащині, Чернігівщині.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#обстріли #корецький #енергетика
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