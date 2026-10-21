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Депутати Железняк та Гончаренко повідомили про обшуки НАБУ у голови НБУ Пишного

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Депутати Железняк та Гончаренко повідомили про обшуки НАБУ у голови НБУ Пишного

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зранку у середу проводить слідчі дії у кабінеті голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, стверджує перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з опозиційної фракції "Голос".

"Деталі, що НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Начебто не тільки за робочою адресою", – написав він у Телеграм.

"НАБУ та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) прямо зараз проводять слідчі дії в кабінеті та інших адресах Голови Національного Банку Андрія Пишного", – у свою чергу написав позафакційний народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм.

Про обшуки НАБУ та САП у Пишного без подробиць повідомило також видання "Економічна правда" із посиланням на джерела у політичних колах.

Агентству "Інтерфакс-Україна" поки не вдалося отримати офіційні коментарі правоохоронців та НБУ щодо цієї інформації.

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Редактор · від економіки до політики
#обшуки #нбу #набу #пишний #сап
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