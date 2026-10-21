Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Аварійні відключення в столиці поширилися - ДТЕК

1 хв читати
Додати як джерело
Аварійні відключення в столиці поширилися - ДТЕК
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Аварійні відключення в столиці поширилися – тепер вони застосовуються не тільки в Святошинському, а й у Оболонському та Шевченківському районах, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ: у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення", – йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі ДТЕК.

Енергохолдинг зазначив, що в інших районах столиці діють графіки відключень.

Як повідомлялося, годиною раніше ДТЕК повідомив про аварійні відключення в Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київської області.

Автор

Редактор · Енергетика
#київ #відключення #електроенергія #енергетика
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання…

Читати
Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Спеціальний посланець США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до РФ, де зустрінеться із російським керівництвом для обговорення мирних зусиль, заявив пре…

Читати
РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над рішенням щодо припинення обстрілів енергетичної інфрастуктури після того, як російськ…

Читати