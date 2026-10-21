Аварійні відключення в столиці поширилися - ДТЕК

Аварійні відключення в столиці поширилися – тепер вони застосовуються не тільки в Святошинському, а й у Оболонському та Шевченківському районах, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ: у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення", – йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі ДТЕК.

Енергохолдинг зазначив, що в інших районах столиці діють графіки відключень.

Як повідомлялося, годиною раніше ДТЕК повідомив про аварійні відключення в Святошинському районі Києва та Бучанському районі Київської області.