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Події

Окупанти атакували підприємства та інфраструктуру у Волинській області

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Російські окупанти атакували Волинську область 12 дронами в ніч на середу, усього за добу 30, внаслідок чого в різних містах та громадах постраждала цивільна та критична інфраструктура, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.

"Вчора ввечері чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді. У Луцькій громаді вночі постраждала територія одного з підприємств, де вогнем знищено декілька автомобілів. Окрім цього, атаковано ще один об'єкт критичної інфраструктури. Також постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді", – розповів Романюк в Телеграм.

За його словами, внаслідок влучання без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів.

"На щастя, усюди обійшлося без жертв та травмованих", – повідомив очільник обладміністрації.

Романюк також повідомив, що декілька ворожих дронів типу "Шахед" були знищені силами тактичної авіації.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#руйнування #волинська #обстріл
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