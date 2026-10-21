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Події

У Києві дві людини загинули через ранкову атаку РФ

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У Києві дві людини загинули через ранкову атаку РФ
Фото: ДСНС

У Святошинському районі Києва дві особи загинуло внаслідок ранкової атаки РФ, повідомила Держслужба з НС.

"У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння квартири на рівні 20-го поверху багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох осіб", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися 7 припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували на площі 50 кв. м.

У Солом'янському районі зафіксовано падіння на відкритій території.

Інформація уточнюється.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко додав, що відомо про двох постраждалих у Святошинському районі.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #жертви #атака
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