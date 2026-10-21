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Внаслідок російської нічної атаки пошкоджено підприємство на Львівщині, двоє людей постраждало – ОВА

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Внаслідок російської нічної атаки пошкоджено підприємство на Львівщині, двоє людей постраждало – ОВА

Вночі у середу ЗС РФ атакували підприємство у Жовківській громаді, внаслідок чого травми середньої важкості отримали двоє людей, а також через падіння уламків БпЛА частково був пошкоджений приватний будинок, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог атакував підприємство у Жовківській громаді. Постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості. Була пожежа. Її оперативно загасили фахівці ДСНС", – написав Козицький у своєму Телеграм.

Окрім цього, через падіння уламків безпілотника у сусідньому населеному пункті було пошкоджено приватний будинок: вибиті вікна, понищені двері та невелика вирва поруч. Постраждалих немає.

#постраждалі #атака #львівщина
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