Повітряні сили ЗСУ знищили й подавили 150 ворожих БпЛА цієї ночі

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 150 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 27 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера" та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 21 жовтня (з 18:00 20 жовтня) противник атакував крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Ростовської області та 186 ударними БпЛА типу Shahed (88 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ заявили: "10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!.. Тримаймо небо!"