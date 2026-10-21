Сенатор США Кунс заявив, що Маск не повинен мати права впливати на хід війни в Україні

Сенатор від демократичної партії США Кріс Кунс розкритикував ситуацію, щодо вказівки американського бізнесмена та генерального директора SpaceX Ілона Маска сповільнити роботу StarLink в Україні через власне незадоволення через українські удари по російським нафтопереробним заводам.

"Ілон Маск не повинен мати влади впливати на результат війни одним натисканням кнопки. Проте він і Трамп, здається, налаштовані поставити палець на терези на користь Путіну", – написав Кунс у Х.

Як повідомлялося, сенатор від демократичної партії США Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска з вимогою відповісти хто наказав запровадити обмеження на роботу StarLink в Україні

Раніше, член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Адам Шифф закликав провести повне сенатське розслідування щодо уповільнення швидкості та обмеження доступу до супутникового зв'язку для України, а також зобов'язати генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска надати свідчення перед Конгресом під присягою.